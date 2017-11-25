Лионель Месси: "Итальянский футбол уже не тот, каким был 10 лет назад"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что футбол в Италии переживает упадок. По его словам, "Милан" и "Интер" отличаются от самих себя десятилетней давности.

– Итальянский футбол в последние несколько лет уже не тот, – цитирует La Gazzetta dello Sport Месси. – Это связано, как мне кажется, не только с непопаданием на чемпионат мира. Например, два крупных клуба местного чемпионата – "Милан" и "Интер" – больше не те, кем они были десять лет назад. Они больше не играют в Лиге чемпионов. Они пытаются вернуться, но им надо быть конкурентоспособными на европейском уровне.