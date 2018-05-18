Лихтштайнер не перейдет из "Ювентуса" в дортмундскую "Боруссию"

Полузащитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер, который покинет клуб по окончании сезона, отметил, что он не перейдет в "Боруссию". Также, по его словам, он не собирается уезжать в Китай. С 2011 года за "Ювентус" 34-летний швейцарец провел 257 матчей во всех турнираз и забил 15 мячей.

– Я не перейду в дортмундскую "Боруссию", – цитирует Лихтштайнера Football Italia. – Мы не смогли договориться, больше об этом нечего говорить. Я точно не поеду в Китай. Я не гонюсь за деньгами, мне нужно место, где у меня будет хорошее качество жизни.