Лихтштайнер надеется перейти в "Интер"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер надеется сменить клубную прописку в следующее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, 32-летний швейцарец расстроен тем, что не был включен в заявку на Лигу чемпионов, поэтому намерен в январе настоять на своей продаже в "Интер", который хотел заполучить игрока еще этим летом. Футболист с 2011 года выступает за "Ювентус", в который перебрался из "Лацио".