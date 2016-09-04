11:59 | ФУТБОЛ — Италия

Лихтштайнер надеется перейти в "Интер"

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Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер надеется сменить клубную прописку в следующее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, 32-летний швейцарец расстроен тем, что не был включен в заявку на Лигу чемпионов, поэтому намерен в январе настоять на своей продаже в "Интер", который хотел заполучить игрока еще этим летом. Футболист с 2011 года выступает за "Ювентус", в который перебрался из "Лацио".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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crazyalexrus

Хватит тут бред писать Он сказал все в фейсбуке Будет бороться и играть еще сильней

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