Леонардо войдет в руководство "Милана"

Бывший полузащитник и главный тренер "Милана" Леонардо вскоре войдет в руководство клуба, утверждает gianlucadimarzio.com. Накануне "россонери" сменили состав совета директоров, его возглавил Паоло Скарони.

Последним местом работы 48-летнего бразильского специалиста был "Антальяспор" – в 2017 году он занимал пост главного тренера турецкого клуба.

Напомним, из-за долгов "Милан" был передан во владение хедж-фонда Elliot Management. Несмотря на финансовые проблемы клуба, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение УЕФА и позволил "россонери" сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19.