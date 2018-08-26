Леонардо: "В поражении от "Наполи" есть позитивные моменты"

Директор "Милана" Леонардо прокомментировал поражение команды в матче второго тура чемпионата Италии против "Наполи" (2:3). По ходу матча "Милан" вел со счетом 2:0.

- Несомненно, такой результат после очень хорошего первого тайма оставляет горечь, - цитирует бразильца Football Italia. - При этом мы можем вынести много позитива из этой игры. Мы играли на равных с командой, которая в прошлом сезоне набрала 90 очков и которую тренирует такой великий тренер, как Карло Анчелотти. Такое поражение тяжело принять, но позитивные моменты тоже есть. Мы видели, что можем выиграть. Самый сложный момент был тогда, когда счет стал 2:1. У "Наполи" вышел Дрис Мертенс, и ситуация изменилась в их сторону.

Матч первого тура "Милан" - "Дженоа" перенесен. Таким образом, у россонери ноль очков после первых двух туров.