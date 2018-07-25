Леонардо стал техническим директором "Милана"

Бывший полузащитник и главный тренер "Милана" Леонардо занял пост технического директора клуба, информирует официальный сайт "россонери".

Последним клубом 48-летнего специалиста был "Антальяспор", где он работал в качестве главного тренера в 2017 году.

Ранее пост президента "Милана" покинул бывший владелец клуба Ли Йонхонг. Его место занял Паоло Скарони. Также с должности генерального директора "россонери" был уволен Марко Фассоне.

Напомним, из-за долгов "Милан" был передан во владение хедж-фонда Elliot Management. Несмотря на финансовые проблемы клуба, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение УЕФА и позволил "россонери" сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19.