Леонардо намекнул, что "Милан" может расстаться с Гаттузо

Генеральный директор "Милана" Леонардо предупредил, что клуб может расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Он выразил недовольство ничьей в матче чемпионата Италии с "Аталантой" (2:2), после которой "россонери" занимают 13-е место в серии А.

– Мы должны вернуться к тому состоянию, в котором можем доминировать. Нужно научиться, как справляться с нагрузкой и уверенно брать три очка в таких играх, – цитирует A Bola Леонардо. – У нас долгосрочный проект, и тренер входит в него, конечно. Но мы не можем ждать. Нам нужно уже в следующих матчах показать, что команда растет.