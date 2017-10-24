Леонардо Бонуччи: "Жаль, что пропущу матч против "Ювентуса"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи заявил о том, что случайно ударил Алеандро Рози в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (0:0). На 25-й минуте игры 30-летний итальянец был удален с поля за удар локтем. Он получил двухматчевую дисквалификацию.

– Сожалею, что так получилось. Я пытался освободиться от опеки Рози, но, к сожалению, все случилось по-другому. – приводит Sport Mediaset слова Бонуччи. – Это получилось неумышленно. Сразу же после игры я извинился перед ним. Я не хотел его ударить.

Жаль, что мне придется пропустить матч против "Ювентуса". Но такова жизнь. Я продолжу работать и постараюсь вернуться к игре в лучшей форме.

Напомним, что Бонуччи выступал в составе "Старой синьоры" с 2010 по 2017 год.