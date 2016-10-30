Леонардо Бонуччи: "Ювентус" играл не лучшим образом"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи считает, что туринцам нужно прибавить в качестве игры. "Ювентус" в последнем матче чемпионата Италии обыграл "Наполи" со счетом 2:1, один из мячей забил Бонуччи.

– Эти три очка крайне важны, – цитирует Sky Italia защитника. – Мы увеличили отрыв от "Наполи". Но качество игры было не лучшим. Нужно отдать должное неаполитанцам – они показали свою силу. Понимали, что "Наполи" не сможет постоянно оказывать давление, и ждали шанса наказать соперника за ошибки. Нужно улучшать свою игру, поскольку мы хотим быть на вершине в Италии и Европе.