Леонардо Бонуччи: "Я рад тому, что могу оставаться частью "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи отметил, что очень рад продлению контракта с туринским клубом. Сегодня стороны подписали новое соглашение, которое рассчитано до лета 2021 года. Игрок выступает в составе "зебр" с 2010 года. За это время пять раз выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок и трижды Суперкубок страны. В текущем сезоне он провел за "Юве" 17 матчей во всех турнирах и забил два гола.

- Я продлил контракт до 2021 года, - приводит пресс-служба "Ювентуса" слова Бонуччи. - Рад тому, что смогу продолжить путь с командой. Я чувствую себя частью этой большой семьи. Предыдущие годы были полны побед, и я понимаю, что с каждым сезоном все сложнее выигрывать титулы. Но жизнь была бы скучна, если бы в ней не было борьбы. Возможно, после 2021 года мы снова продлим контракт. Всегда говорил, что повешу бутсы на гвоздь, когда пойму, что не смогу играть хорошо.