Леонардо Бонуччи: "Я не заслуживаю оскорблений со стороны болельщиков "Ювентуса"

Защитник "Милана" и сборной Италии Леонардо Бонуччи рад встретиться с бывшими партнерами по "Ювентусу" в национальной команде. При этом он подчеркнул, что сменил клубную прописку не ради денег.

– Встреча с моими друзьями на поле и вне его всегда радует меня, – цитирует Football Italia Бонуччи. – Для меня Кьеллини, Барцальи и Буффон остаются приятелями и товарищами по команде. Наши профессиональные пути могут расходиться, но отношения, созданные в раздевалке, остаются неизменными. Я многому научился у них, и они помогли мне расти. Теперь мы вместе в сборной, и нам нужно думать только об предстоящих играх против Испании и Израиля.

Я решил покинуть "Ювентус" из-за выбора, который сделал клуб, и из-за выбора, который я сделал для себя сам. Меня называют предателем и наемником. Очень обидно это слышать тому, кто столько сделал для "Ювентуса". Я не заслуживаю таких оскорблений. Я ушел не ради денег, я зарабатывал почти столько же, сколько получал в Турине.

Напомним, что Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. Этим летом защитник перешел в "Милан" за 40 миллионов евро.