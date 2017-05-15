Леонардо Бонуччи: "Во втором тайме "Ювентус" выключился из игры"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после матча 36-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:3) отметил, что у команды возникли проблемы с мотивацией. По его словам, туринцы не ожидали, что римляне предоставят им неприятности во второй половине.

- Матч с "Ромой" должен был стать дополнительным стимулом перед финалом Кубка Италии, - приводит Football Italia слова Бонуччи. - В среду нам играть за трофей с "Лацио", который находится в отличной психологической и физической форме. Это будет отличная игра.

Во втором тайме матча с "Ромой" мы выключились и вынуждены заплатить за это большую цену. Честно сказать, в первой половине я не думал, что римляне создадут нам проблемы.