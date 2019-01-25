Леонардо Бонуччи: "В "Милане" я не был собой"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что не был самим собой, когда выступал в составе "Милана". По его словам, он стал зрелым и более рациональным.

– Я повзрослел, стал более рационален, когда принимаю решения, – приводит Football Italia слова Бонуччи. – Жизнь приносит переживания, которые заставляют вас расти. Пережил их лучше или по крайней мере отличаюсь от того, кем был в прошлом. Бонуччи в "Милане" не был настоящим Бонуччи. Прошлое мало что значи, если оно не научит вас быть лучше. Двайте смотреть вперед и готовиться к нашим следующим матчам.

Желаю Пентеку и всему "Милану" удачи. Независимо от того, что произошло, они остаются для меня прекрасным воспоминанием, той передышкой, которая сделала меня зрелым. Именно по этой причине мне нужно было вернуться домой

Защитник перешел в "Милан" перед началом прошлом сезона. До этого он выиграл вместе с "Ювентусом" шесть чемпионатов страны подряд. Спустя год Бонуччи вернулся в туринский клуб.

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