Леонардо Бонуччи: "В "Милане" чувствую себя как дома"

Новичок "Милана" Леонардо Бонуччи, получивший в команде капитанскую повязку, в своем Инстаграме написал, что ждет момента, когда сможет провести первый матч на домашней арене "россонери". Защитник, 7 лет выступавший за "Ювентус", назвал клуб из Милана новым началом.

– Сейчас есть только "Милан", – написал Бонуччи. – Я выбрал этот клуб как новое начало. Я здесь, чтобы побеждать. Энтузиазм ведет меня к тому, чтобы отдаваться как можно больше. Не могу дождаться, когда смогу дебютировать на новом стадионе (домашней арене "Милана" "Сан-Сиро". – Прим. "СЭ"). Я счастлив в команде, это отличная группа игроков. С момента перехода чувствую себя как дома.

Я мотивирован и голоден до побед, больше чем когда либо. Я готов превзойти пределы своих возможностей.

Ближайший домашний матч "Милана" состоится 17 августа. В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы "россонери" сыграют против "Шкендии".