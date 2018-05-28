Леонардо Бонуччи: "Странно не видеть Де Росси и Буффона в сборной Италии"

Защитник "Милана" и капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что ему непривычно не видеть в составе национальной команды хавбека "Ромы" Даниэле Де Росси и экс-вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. Футболист отметил, что успел научиться многому у "великих чемпионов".

– Быть капитаном национальной сборной – это определенно можно прочувствовать, – цитирует Football Italia Бонуччи. -Это огромная ответственность, но то, что превосходит все остальное, это гордость. Я хочу быть настоящим примером для остальных парней, также для Марио Балотелли, который изменился, созрел.

Странно не видеть Де Росси и Буффона здесь, бывших одноклубников, но, что важнее, друзей на всю жизнь. Хотя рано или поздно мы все должны сказать "хватит". Я научился многому у великих чемпионов недалекого прошлого и надеюсь, что смогу передать это знание остальным.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии 31-летний Бонуччи в составе "Милана" провел 35 игр и забил два гола.

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