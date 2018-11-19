Леонардо Бонуччи: "Раздражаюсь из-за свиста в свой адрес, когда играю в футболке сборной Италии"

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что негативно воспринимает свист с трибун в свой адрес во время матчей за национальную команду. Болельщики устроили 31-летнему итальянцу обструкцию во время встречи Лиги наций против Португалии (0:0), которая проходила на миланском стадионе "Сан-Сиро".

- Я нормально отношусь к свисту с трибун, но не в тех ситуациях, когда играю в футболке сборной, - приводит слова Бонуччи Football Italia. - Здесь он раздражает меня. Мы все являемся частью одной команды, фанатам стоит отличать это от игры за клубы. Не могу смириться со свистом, когда я представляю страну с населением в 60 миллионов человек. Благодарю всех, кто поддерживает меня.

Напомним, летом 2017 года Бонуччи перешел в "Милан" после семи лет выступлений за "Ювентус". В августе 2018 года футболист вновь вернулся в Турин после сезона, проведенного в составе "россонери".

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