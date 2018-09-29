Леонардо Бонуччи: "Препятствия делают "Ювентус" сильнее"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заявил, что его команда вновь подтвердила свой высокий статус. Туринский клуб сегодня обыграл "Наполи" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

- Мы достигли важной цели: обыграли "Наполи" и оторвались на 6 очков, - цитирует Бонуччи Football Italia. - Мы плохо начали эту игру, делали плохие передачи и действовали слишком нетерпеливо. Но мы сумели переломить ход встречи. "Ювентус" - команда, которую препятствия делают сильнее.

"Ювентус" занимает 1-е место в серии А после семи туров, имея в активе 21 очко.

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