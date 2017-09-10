Леонардо Бонуччи: "Поражение от "Лацио" должно стать для "Милана" ценным уроком"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи после матча 3-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (1:4) отметил, что миланцы далеки от безупречной игры. Футболист также добавил, что сегодняшнее поражение станет для его команды уроком.

– Это поражение не повлияет на наши амбиции, но оно должно стать ценным уроком, – цитирует Mediaset Premium Бонуччи. – Мы должны были контролировать игру, но в итоге все наши планы рухнули. Я думаю, что мы должны относиться к этому поражению как ценному уроку, из которого мы должны сделать правильные выводы.

Когда они забили нам первый гол, нас это выбило из колеи. Наивно думать, что с приходом новых игроков с первого дня мы заиграем как единое целое. Нам предстоит еще много работы над улучшением своей игры.