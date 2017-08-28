Леонардо Бонуччи: "Необходимо стать тем самым "Миланом"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи после победы над "Кальяри" (2:1) в рамках 2-го тура чемпионата Италии отметил, что его команда находится на старте большого пути. По мнению капитана, "россонери" не нужно следить за конкурентами.

- Начинается наш путь прогресса, - приводит Football Italia слова Бонуччи. - Такие игры хорошо демонстрируют ценность духа. После перерыва на игры сборных мы вернемся и начнется новый цикл. Нужно будет каждый день прибавлять. Нам необходимо стать тем самым "Миланом". Не надо смотреть на "Наполи" и "Ювентус". Сейчас они нас опережают. Но надо ориентироваться на себя. "Милан" на старте большого пути.