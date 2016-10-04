Леонардо Бонуччи: "Между Вентурой и Конте не так много различий, но второй более дотошный"

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи признался, что между бывшим тренером команды Антонио Конте и нынешним Джампьеро Вентурой нет большой разницы. Также он отметил, что ему нравится в работе наставников.

- Между Вентурой и Конте не так много различий, - цитирует Football Italia Бонуччи. - Они очень похожи, хотя, возможно, второй является более дотошным и мотивирующим, но это вовсе не означает, что есть правильный или неправильный путь. Ко многим играм, как и раньше, готовимся на основе недостатков соперника. Мне нравится, когда у тренеров есть идеи о том, как играть, а затем они воплощаются в жизнь.