Леонардо Бонуччи: "Манчестер Сити" со мной не контактировал"

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи отметил, что между ним и "Манчестер Сити" не было никакого разговора о возможном сотрудничестве. 29-летний игрок также выразил надежду на то, что по окончании профессиональной карьеры хотел бы на протяжении длительного времени заниматься тренерской работой.

– В "Манчестер Сити" сказали, что я контактировал с ними по поводу возможного переезда в Англию? Я никому не звонил, ровно так же, как никто из представителей "горожан" не выходил на связь со мной, – приводит Football Italia слова Бонуччи. – Да, "Ювентус" выигрывает много встреч с минимальным перевесом, но я уверен, что в скором времени команда улучшит свои показатели. У нас есть все для того, чтобы расти.

Наша цель – стать чемпионом Италии. "Ювентусу" сейчас очень не хватает Пауло Дибалы. Он один из тех игроков, которые могут решить эпизод самостоятельно. Я не могу сказать, в какой из линий нам нужно укрепление. Моя задача – качественно делать свою работу. В будущем я бы хотел заниматься тренерской работой на протяжении длительного времени.

Однако если высказывать собственное мнение, я бы сказал, что нам нужно укрепить позиции в центре поля. Это придаст нашей игре глубину.