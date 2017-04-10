Леонардо Бонуччи: "Когда болел мой сын, я был готов уйти из футбола"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи подтвердил, что думал об уходе из футбола, когда заболел его сын Маттео. По его словам, после операции его ребенку стало гораздо лучше.

– Три или четыре месяца мои мысли были в другом месте, – цитирует El Pais Бонуччи. – Пока я не увидел, что Маттео становится лучше, не мог думать о тренировках, о футболе. Я всегда ненавидел больницы, старался их избегать, но тогда мне пришлось быть там подолгу. Я старался сохранять спокойствие. Сейчас Маттео намного лучше, и наша семья стала сплоченнее. Сын просыпается с улыбкой, и мы понимаем, что это наша величайшая победа.

А тогда я думал об уходе из футбола. Спорт не был моим приоритетом. У сына было много вопросов, он спрашивал, почему это происходит с ним. А у меня не было ответов. Приоритеты меняются в такие моменты. Сейчас я говорю, что мне повезло.