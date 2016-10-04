Леонардо Бонуччи: "Балотелли может стать важным игроком сборной Италии"

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи надеется, что форвард "Ниццы" Марио Балотелли вернется в национальную команду. По его мнению, 26-летний форвард способен стать важным игроком для сборной Италии.

- Двери сборной открыты для всех, - цитирует Football Italia Бонуччи. - Сейчас Марио Балотелли начинает думать, как взрослый человек, и его слова подтверждают это. Он сам говорит, что не заслуживает носить майку сборной Италии, это похвально. Балотелли, который портит все вокруг, никому не помощник. Его способности безграничны, но ему не хватало осознания того, что необходимы определенные вещи, такие как жертвы и смирение. Если он изменится и вернется в сборную, то сможет стать важным игроком этой команды. Он всегда мне нравился. Я был первым человеком, который смог закрыть ему рот. Надеюсь, что "Ницца" поможет ему.