Леандро Паредес: "Футбол в России сильно отличается от итальянского"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес отметил, что футбол в России сильно отличается от итальянского. Ранее аргентинский хавбек выступал за "Рому"​ и "Эмполи".

- Игра, которую показывают в России, очень отличается от той, что я знал, потому что команды ждут вас в защите, когда в Италии, где все клубы пытаются атаковать, чтобы выиграть, - цитирует Ultimo Uomo Паредеса. - Большое количество аргентинцев в команде сильно помогает всей моей семье. Если я увижу, что моя семья спокойна, тогда я могу больше сосредоточиться на футболе.

На самом деле, я чувствую себя хорошо в любой роли в полузащите. Манчини – тренер, который очень много работает над тактикой, а также над другим аспектам.