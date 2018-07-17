Лайфхак для фанатов Роналду. Как сделать из футболки "Реала" форму "Ювентуса"

Портал Bleacher Report в Твиттере опубликовал видео-инструкцию для персональных поклонников Криштиану Роналду, который этим летом перешел из "Реала" в "Ювентус". На записи показано, как можно сделать из футболки мадридского клуба форму туринцев.

Отметим, что "старая синьора" в первые сутки онлайн-продаж продала более 520 тысяч футболок с номером 7 и фамилией португальской звезды. Доход "Юве" составил около 55 миллионов евро.

Напомним, туринцы заплатили "Реалу" за Роналду 112 миллионов евро (по данным transfermarkt.de). Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2022 года. По условиям соглашения, его зарплата составляет 30 миллионов евро в год.

How to turn your Ronaldo Real Madrid jersey into a brand new Juventus one pic.twitter.com/J9Yd3mZFhV – Bleacher Report (@BleacherReport) 16 июля 2018 г.

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