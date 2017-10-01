"Лацио" забил шесть мячей в ворота "Сассуоло", "Верона" ушла от поражения в Турине

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Лацио" разгромил "Сассуоло" со счетом 6:1. В другом матче "Торино" сыграл вничью с "Вероной" – 2:2.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Лацио" – "Сассуоло" – 6:1 (1:1)

Голы: Берарди, 27 – с пенальти (0:1). Луис Альберто, 45+1 (1:1). де Фрай, 56 (2:1). Луис Альберто, 57 (3:1). Пароло, 64 (4:1). Пароло, 69 (5:1). Иммобиле, 81 – с пенальти (6:1).

"Лацио": Стракоша, Раду (Маурисиу, 86), де Фрай (Луис Фелипе, 67), Габаррон, Марушич, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Нани, 72), Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Летшерт (Пелузо, 21. Маццителли, 43), Аджапонг, Лирола, Миссироли (Политано, 58), Данкан, Сенси, Матри, Берарди.

Предупреждения: Берарди, 24. де Фрай, 26. Аджапонг, 32. Сенси, 45. Иммобиле, 53.

Судья: Мареска (Италия).

"Торино" - "Верона" - 2:2 (2:0)

Голы: Яго Фальке, 31 (1:0). Ньянг, 44 (2:0). Кин, 90 (2:1). Паццини, 90+2 - с пенальти (2:2).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 20), Молинаро, Нкулу, Лянко, Ринкон, Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Густафссон, 78), Ньянг (Бойе, 71), Белотти.

"Верона": Николас, Касерес (Эрто, 46), Феррари, Караччоло, Сукулини, Ромулу (Валоти, 32), Бесса, Черчи, Верде (Паццини, 59), Фарес, Кин.

Предупреждения: Кин, 51. Сукулини, 79. Ринкон, 90+4. Валоти, 90+4.

Удаление: Сукулини, 90+7.

Судья: Гавиллуччи (Италия).