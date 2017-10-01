"Лацио" забил шесть мячей в ворота "Сассуоло", "Верона" ушла от поражения в Турине

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Лацио" разгромил "Сассуоло" со счетом 6:1. В другом матче "Торино" сыграл вничью с "Вероной" – 2:2.
Чемпионат Италии
Серия А
7-й тур
"Лацио" – "Сассуоло" – 6:1 (1:1)
Голы: Берарди, 27 – с пенальти (0:1). Луис Альберто, 45+1 (1:1). де Фрай, 56 (2:1). Луис Альберто, 57 (3:1). Пароло, 64 (4:1). Пароло, 69 (5:1). Иммобиле, 81 – с пенальти (6:1).
"Лацио": Стракоша, Раду (Маурисиу, 86), де Фрай (Луис Фелипе, 67), Габаррон, Марушич, Лукас, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Нани, 72), Милинкович-Савич, Иммобиле.
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Летшерт (Пелузо, 21. Маццителли, 43), Аджапонг, Лирола, Миссироли (Политано, 58), Данкан, Сенси, Матри, Берарди.
Предупреждения: Берарди, 24. де Фрай, 26. Аджапонг, 32. Сенси, 45. Иммобиле, 53.
Судья: Мареска (Италия).
"Торино" - "Верона" - 2:2 (2:0)
Голы: Яго Фальке, 31 (1:0). Ньянг, 44 (2:0). Кин, 90 (2:1). Паццини, 90+2 - с пенальти (2:2).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 20), Молинаро, Нкулу, Лянко, Ринкон, Вальдифиори, Ляич, Яго Фальке (Густафссон, 78), Ньянг (Бойе, 71), Белотти.
"Верона": Николас, Касерес (Эрто, 46), Феррари, Караччоло, Сукулини, Ромулу (Валоти, 32), Бесса, Черчи, Верде (Паццини, 59), Фарес, Кин.
Предупреждения: Кин, 51. Сукулини, 79. Ринкон, 90+4. Валоти, 90+4.
Удаление: Сукулини, 90+7.
Судья: Гавиллуччи (Италия).