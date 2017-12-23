"Лацио" забил 4 безответных гола "Кротоне"

"Лацио" разгромил "Кротоне" в матче регулярного чемпионата серии A - 4:0. Римляне занимают пятое место в таблице, отставая на 6 очков от лидирующего "Наполи".

Чемпионат Италии

Серия A

18-й тур

"Лацио" - "Кротоне" - 4:0 (0:0)

Голы: Лукаку, 56 (1:0). Иммобиле, 78 (2:0). Лулич, 86 (3:0). Фелипе Андерсон, 89 (4:0).

"Лацио": Стракоша, де Фрай, Лукаку, Габаррон, Уоллас, Марушич, Пароло, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 83), Милинкович-Савич (Лулич, 65), Мурджа (Лукас, 66), Иммобиле.

"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Фараони, 83), Айети, Чеккерини, Мартелла, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Тонев, 65), Тротта, Будимир (Сими, 83).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 40. Айети, 68. Будимир, 74.

Судья: Кальварезе.

Рим. Стадион "Olimpico".