"Лацио" вырвал ничью у "Дженоа", "Кальяри" разгромил "Кьево"

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде сыграл вничью с "Дженоа" – 2:2. У "грифонов" по голу забили Джованни Симеоне (сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне) и Горан Пандев. От поражения римлян спас мяч, забитый Луисом Альберто на первой добавленной минуте.

В другом поединке "Кальяри" дома обыграл "Кьево" (3:0). По голу на счету Марко Боррьелло и Марко Сау, дубль оформил Жоау Педру. "Лацио" сохранил четвертое место в таблице серии А. "Кьево" идет 12-м, "Кальяри" занимает 13-ю строчку, "Дженоа" – 16-ю.

Чемпионат Италии

Серия А

32-й тур

"Дженоа" – "Лацио" – 2:2 (1:1)

Голы: Симеоне, 10 (1:0). Билья, 45+2 (1:1). Пандев, 78 (2:1). Луис Альберто, 90+1 (2:2).

Нереализованный пенальти: Билья, 45+2 (вратарь).

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти, Муньос, Ригони (Катальди, 73), Мигел Велозу (Пандев, 61), Лазович, Лаксальт, Нтчам, Палладино, Симеоне (Хильемарк, 89).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Лукаку, 73), де Фрай, Худт, Билья, Пароло (Луис Альберто, 81), Фелипе Андерсон (Ломбарди, 67), Милинкович-Савич, Иммобиле, Кейта.

Предупреждения: Пароло, 25. Милинкович-Савич, 30. Палладино, 40. Ригони, 44. Бурдиссо, 45+1. Баста, 55. Пандев, 79. Ломбарди, 90+3.

Судья: Мареска.

15 апреля. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".

"Кальяри" – "Кьево" – 3:0 (3:0)

Голы: Боррьелло, 11 (1:0). Сау, 15 (2:0). Жоау Педру, 40 (3:0). Жоау Педру, 90 (4:0).

Судья: Манганьелло.

15 апреля. Кальяри. Стадион "Сант-Элия".