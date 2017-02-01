"Лацио" выбил "Интер" из Кубка Италии

"Лацио" нанес поражение "Интеру" в матче 1/4 финала Кубка Италии со счетом 2:1. Голами в составе римского клуба отметились Фелипе Андерсон и Лукас Билья, у миланцев – Марсело Брозович. Таким образом, серия черно-синих из девяти побед во всех турнирах кряду прервалась.

В полуфинале столичная команда сыграет против победителя встречи "Рома" – "Чезена".

Кубок Италии

1/4 финала

"Интер" – "Лацио" – 1:2 (0:1)

Голы: Фелипе Андерсон, 20 (0:1). Билья, 56 – с пенальти (0:2). Брозович, 84 (1:2).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди (Медель, 58), Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Жоау Мариу, 46), Кандрева, Кондогбья, Брозович, Паласио (Икарди, 46), Перишич.

"Лацио": Маркетти, Раду, де Фрай, Габаррон, Худт, Билья, Лулич (Лукаку, 75), Пароло, Фелипе Андерсон (Милинкович-Савич, 74), Мурджа (Уоллас, 78), Иммобиле.

Предупреждения: Д`Амброзио, 45. Раду, 45. Худт, 45. Лулич, 45+2. Пароло, 52. Габаррон, 79. Брозович, 90.

Удаления: Миранда (И), 54. Раду (Л), 76.

Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".