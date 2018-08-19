"Лацио" ведет переговоры о продлении контракта с Милинкович-Савичем

Руководство "Лацио" отказалось продавать полузащитника Сергея Милинкович-Савича, сообщает Gazzetta dello Sport. По информации источника, римляне работают над продлением контракта с 23-летним сербром, по условиям которого сумма отступных будет увеличена до 150 миллионов евро.

Ожидается, что зарплата хавбека также будет повышена – с 1,8 миллиона евро за сезон до 3 миллионов евро. Также игрок сможет рассчитывать на бонусы, которые будут зависеть от его выступлений за "Лацио".

Этим летом интерес к Милинкович-Савичу проявляли "Ювентус", "Реал", "Милан", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

Полузащитник выступает за римский клуб с лета 2015 года. Его контракт расчитан до конца сезона-2021/22, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 90 миллионов евро. В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел 48 матчей за "Лацио" и забил 14 мячей, сделав 9 голевых передачах.

В первой игре серии А сезона-2018/19 против "Наполи" (1:2) хавбек провел на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.