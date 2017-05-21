"Лацио" в меньшинстве упустил победу над "Интером"

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Лацио" уступил "Интеру" - 1:3. Автором единственного гола в составе римлян стал Бальде Кейта. На 37-й минуте защитник Уэсли Худт переправил мяч в свои ворота.
За "Интер" забитыми голами отличились Марко Андреолли и Эдер. "Орлы" были вынуждены заканчивать игру в меньшинстве. На 66-й минуте с поля был удален Бальде Кейта, а спустя 12 минут поле покинул полузащитник Сенад Лулич.
Отметим, что данная победа для миланцев стала первой в чемпионате Италии с 12 марта.
Чемпионат Италии
Серия А
37-й тур
"Лацио" - "Интер" - 1:3 (1:2)
Голы: Кейта, 18 - с пенальти (1:0). Андреолли, 31 (1:1). Худт, 37 - в свои ворота (1:2). Эдер, 74 (1:3).
"Лацио": Варгич, де Фрай (Баста, 59), Худт, Уоллас, Билья, Лулич, Луис Альберто (Ломбарди, 67), Фелипе Андерсон (Крекко, 78), Милинкович-Савич, Иммобиле, Кейта.
"Интер": Ханданович, Андреолли, Нагатомо, Д`Амброзио, Мурильо (Сантон, 23), Медель (Банега, 86), Кандрева, Брозович, Гальярдини, Эдер (Пинамонти, 81), Перишич.
Предупреждения: Мурильо, 17. Худт, 46. Эдер, 47. Кейта, 61. Лулич, 71. Ломбарди, 80.
Удаления: Кейта (Лацио), 66. Лулич (Лацио), 78.
Судья: Ди Белло.
21 мая. Рим. Стадион Olimpico.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/