"Лацио" в дерби обыграл "Рому"

"Лацио" в первом полуфинальном матче Кубка Италии обыграл "Рому" - 2:0. По голу в этой встрече забили Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. Ответная игра состоится 5 апреля.
Кубок Италии
1/2 финала
Первый матч
"Лацио" - "Рома" - 2:0 (1:0)
Голы: Милинкович-Савич, 29 (1:0). Иммобиле, 78 (2:0).
"Лацио": Стракоша, Уоллас, де Фрай, Баштуш, Баста, Пароло, Билья, Милинкович-Савич (Мурджа, 90+2), Лукаку (Крекко, 80), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Кейта, 67).
"Рома": Алиссон, Манолас, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес (Тотти, 86), Стротман, Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Салах (Эль-Шаарави, 69), Эмерсон, Джеко.
Предупреждения: Пароло, 41. Рюдигер, 72. Стракоша, 76. Билья, 90+3.
Судья: Иррати.
1 марта. Рим. Стадион "Олимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/