"Лацио" в дерби обыграл "Рому"

"Лацио" в первом полуфинальном матче Кубка Италии обыграл "Рому" - 2:0. По голу в этой встрече забили Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. Ответная игра состоится 5 апреля.

Кубок Италии

1/2 финала

Первый матч

"Лацио" - "Рома" - 2:0 (1:0)

Голы: Милинкович-Савич, 29 (1:0). Иммобиле, 78 (2:0).

"Лацио": Стракоша, Уоллас, де Фрай, Баштуш, Баста, Пароло, Билья, Милинкович-Савич (Мурджа, 90+2), Лукаку (Крекко, 80), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Кейта, 67).

"Рома": Алиссон, Манолас, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес (Тотти, 86), Стротман, Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Салах (Эль-Шаарави, 69), Эмерсон, Джеко.

Предупреждения: Пароло, 41. Рюдигер, 72. Стракоша, 76. Билья, 90+3.

Судья: Иррати.

1 марта. Рим. Стадион "Олимпико".