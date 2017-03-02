00:43 | ФУТБОЛ — Италия

"Лацио" в дерби обыграл "Рому"

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"Лацио" в первом полуфинальном матче Кубка Италии обыграл "Рому" - 2:0. По голу в этой встрече забили Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле. Ответная игра состоится 5 апреля.

Кубок Италии

1/2 финала 

Первый матч

"Лацио" - "Рома" - 2:0 (1:0)

Голы: Милинкович-Савич, 29 (1:0). Иммобиле, 78 (2:0). 

"Лацио": Стракоша, Уоллас, де Фрай, Баштуш, Баста, Пароло, Билья, Милинкович-Савич (Мурджа, 90+2), Лукаку (Крекко, 80), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Кейта, 67).

"Рома": Алиссон, Манолас, Фасио, Рюдигер, Бруну Перес (Тотти, 86), Стротман, Паредес (Перотти, 63), Наингголан, Салах (Эль-Шаарави, 69), Эмерсон, Джеко.

Предупреждения: Пароло, 41. Рюдигер, 72. Стракоша, 76. Билья, 90+3. 

Судья: Иррати.

1 марта. Рим. Стадион "Олимпико".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/

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