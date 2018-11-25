"Лацио" ушло от поражения в игре с "Миланом" на 94-й минуте

"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в матче 13-го тура серии A. Красно-черные открыли счет на 78-й минуте, римская команда ушла от поражения на четвертой добавленной минуте.

"Лацио" занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии, "Милан" идет пятым, отставая на 1 очко.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Лацио" - "Милан" - 1:1 (0:0)

Голы: Кессье, 78 (0:1). Корреа, 90+4 (1:1).

"Лацио": Стракоша, Раду (Кайседо, 82), Ачерби, Уоллас, Марушич, Лулич, Бадель, Пароло, Луис Альберто (Лукаку, 65), Милинкович-Савич (Корреа, 65), Иммобиле.

"Милан": Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу, Кутроне.

Предупреждения: Милинкович-Савич, 33. Доннарумма, 86.

Судья: Банти.

25 ноября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".