"Лацио" сыграл вничью с "Кротоне" и не смог досрочно обеспечить себе место в Лиге чемпионов

"Лацио" на выезде сыграл вничью с "Кротоне" (2:2) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

У хозяев забивали Сими и Федерико Чеккерини, у гостей - Сенад Лулич и Сергей Милинкович-Савич. "Лацио" набрал 72 очка и занимает четвертое место, опережая идущий пятым "Интер" на три очка. В случае победы в сегодняшнем матче римский клуб досрочно обеспечил бы себе место в Лиге чемпионов. "Кротоне" находится в зоне вылета - 34 очка и 18-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Болонья" - "Кьево" - 1:2 (1:0)

Голы: Верди, 12 - с пенальти (1:0). Джаккерини, 48 (1:1). Инглезе, 60 (1:2).

"Болонья": Миранте, Де Майо, Мбай, Хеландер, Масина, Джемаили (Фаллетти, 62), Поли, Верди, Пульгар, Паласио (Донса, 75), Дестро (Авенатти, 51).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Дайнелли, Томович, Бирса, Хетемай, Кастро, Джаккерини (Бастьен, 69), Ригони, Депаоли (Цесар, 90), Инглезе (Стемпиньски, 83).

Предупреждения: Хетемай, 12. Дайнелли, 17. Хеландер, 22. Джаккерини, 48. Ригони, 63.

Судья: Пайретто.

13 мая. Болонья. Стадион "Ренато Далль'Ара"

"Кротоне" - "Лацио" - 2:2 (1:1)

Голы: Лулич, 17 - с пенальти (0:1). Сими, 29 (1:1). Чеккерини, 61 (2:1). Милинкович-Савич, 84 (2:2).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Фараони (Стоян, 59), Роден, Барберис (Риччи, 89), Мандрагора, Налини (Тротта, 74), Сими.

"Лацио": Стракоша, Баста (Нани, 65), Раду (Касерес, 55), де Фрай, Уоллас, Лукас, Лулич, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Мурджа (Габаррон, 55), Кайседо.

Предупреждения: Раду, 20. Мурджа, 22. Налини, 36. Нани, 69.

Судья: Маццолени .

13 мая. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

"Фиорентина" - "Кальяри" - 0:1 (0:1)

Гол: Паволетти, 37.

"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Пеццела, Лаурини (Жил Диаш, 79), Миленкович, Бадель, Бенасси (Сапонара, 61), Эйсерик (Фальчинелли, 46), Верету, Кьеза, Симеоне.

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Пизакане, Чеппителли, Падоин, Ионицэ (Жоау Педру, 69), Барелла, Дейола (Андреолли, 85), Фараго, Фариас (Дессена, 89), Паволетти.

Предупреждения: Пеццела, 41. Бираги, 66. Барелла, 68. Паволетти, 86. Верету, 90+4. Чеппителли, 90+6. Калигара, 90+6.

Удаление: Верету (Фиорентина), 90+5.

Судья: Валери

13 мая. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".

"Верона" - "Удинезе" - 0:1 (0:1)

Гол: Барак, 20.

"Верона": Николас, Вукович (Беарцотти, 74), Супрен (Аронс, 67), Феррари, Караччоло, Сукулини (Данци, 58), Ромулу, Фоссати, Черчи, Фарес, Ли Сын У.

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Самир, Стрюгер Ларсен, Халльфредссон, Бехрами, Янкто (Макси Лопес, 90+2), Барак, де Пауль (Перица, 83), Лазанья (Балич, 88).

Предупреждения: Фоссати, 28. Самир, 41. Бехрами, 59. Ромулу, 74.

Судья: Кальварезе (Италия).

13 мая. Верона. Стадион "Марк Антонио Бентегоди".

"Торино" - "СПАЛ" - 2:1 (0:1)

Голы: Грасси, 22 (0:1). Белотти, 68 (1:1). Де Сильвестри, 87 (2:1).

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Беренгер, 62), Нкулу, Ринкон, Базелли (Эдера, 85), Ляич, Яго Фальке (Акуа, 90+3), Белотти.

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Саламон, Ционек, Куртич, Скьявон (Скьяттарелла, 77), Грасси (Бонаццоли, 89), Эвертон Луиз, Коста, Антенуччи, Палоски (Флоккари, 80).

Предупреждения: Скьявон, 27. Ринкон, 60. Эвертон Луиз, 66. Ционек, 68. Куртич, 78. Моретти, 83. Саламон, 90+4.

Судья: Мариани (Италия).

13 мая. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".