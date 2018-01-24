"Лацио" разгромил "Удинезе" с бывшим игроком "Москвы"

"Лацио" одержал крупную победу над "Удинезе" в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Италии. Римский клуб вышел на чистое третье место, на 3 очка опередив "Интер". В составе удинцев полный матч провел бывший форвард "Москвы" Макси Лопес.

Чемпионат Италии

Серия A

12-й тур

"Лацио" - "Удинезе" - 3:0 (1:0)

Голы: Самир, 22 - в свои ворота (1:0). Нани, 47 (2:0). Фелипе Андерсон, 87 (3:0).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, де Фрай, Лукаку, Уоллас, Лукас, Пароло (Мурджа, 86), Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич (Лулич, 65), Нани (Луис Альберто, 72).

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Пеццелла, Самир, Стрюгер Ларсен, Халльфредссон (Балич, 79), Фофана, Барак (де Пауль, 55), Макси Лопес, Перица (Янкто, 64).

Предупреждения: Перица, 15. Самир, 45+2.

Судья: Банти.