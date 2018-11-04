"Лацио" разгромил СПАЛ

"Лацио" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии разгромил СПАЛ со счетом 4:1. Римская команда с 21 очком занимает четвертое место в серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

"Лацио" – СПАЛ – 4:1 (2:1)

Голы: Иммобиле, 26 (1:0). Антенуччи, 28 (1:1). Иммобиле, 35 (2:1). Катальди, 59 (3:1). Пароло, 70 (4:1).

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Уоллас, Лулич (Лукаку, 63), Пароло, Катальди, С.Милинкович-Савич (Бериша, 74), Кайседо (Корреа, 60), Иммобиле.

СПАЛ: В.Милинкович-Савич, Фелипе, Викари, Бонифаци (Ционек, 46), Миссироли, Вальдифиори, Эвертон Луиз (Дикманн, 81), Коста, Лаццари, Антенуччи, Петанья (Палоски, 69).

Предупреждения: Ачерби, 19. Эвертон Луиз, 57. Фелипе, 69. Ционек, 76.

Судья: Гвида.

4 ноября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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