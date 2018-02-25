"Лацио" разгромил "Сассуоло" и поднялся на третье место в серии A

В матче 26-го тура "Лацио" на выезде нанес разгромное поражение "Сассуоло" со счетом 3:0. В составе "орлов" дубль оформил полузащитник Сергей Милинкович-Савич и гол забил нападающий Чиро Иммобиле.

"Лацио" благодаря этой победе поднялся на третью строчку серии A, набрав 52 очка.

В параллельных встречах "Верона" обыграла "Торино" - 2:1, "Сампдория" одолела "Удинезе" - 2:1 и "Фиорентина" была сильнее "Кьево" - 1:0.

Чемпионат Италии

Сериа A

26-й тур

"Сассуоло" - "Лацио" - 0:3 (0:2)

Голы: Милинкович-Савич, 7 (0:1). Иммобиле, 31 - с пенальти (0:2). Милинкович-Савич, 47 (0:3).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Рожериу, Аджапонг, Миссироли, Маньянелли (Сенси, 85), Маццителли, Бабакар, Берарди, Политано (Рагуза, 70).

"Лацио": Стракоша, Раду, Лукаку (Лулич, 60), Уоллас, Марушич, Луис Фелипе, Лукас (Пароло, 60), Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Мурджа, Иммобиле (Нани, 82).

Предупреждения: Берарди, 20. Лукас, 28. Уоллас, 35. Лукаку, 45+1. Миссироли, 45+4. Рожериу, 63.

Удаления: Берарди (Сассуоло), 54. Марушич (Лацио), 62.

Судья: Манганьелло.

25 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.

"Верона" - "Торино" - 2:1 (1:0)

Голы: Валоти, 12 (1:0). Ньянг, 49 (1:1). Валоти, 77 (2:1).

"Верона": Николас, Вукович, Феррари, Караччоло, Кальвано (Фоссати, 76), Ромулу (Матос, 58), Валоти, Петкович, Верде (Сукулини, 66), Фарес, Кин.

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Ринкон, Оби (Базелли, 78), Акуа (Ляич, 70), Яго Фальке (Беренгер, 83), Ньянг, Белотти.

Предупреждения: Бурдиссо, 13. Петкович, 29. Феррари, 39. Ромулу, 44.

Судья: Масса.

25 февраля. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

"Фиорентина" - "Кьево" - 1:0 (1:0)

Гол: Бираги, 6 (1:0).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Бенасси, Верету, Кристофоро (Дабо, 70), Кьеза (Теро, 88), Симеоне, Фальчинелли (Жил Диаш, 88).

"Кьево": Соррентино, Гамберини (Дайнелли, 45), Каччаторе, Бани, Ярошиньски, Хетемай (Пеллиссьер, 81), Радованович, Кастро, Бастьен (Меджорини, 46), Инглезе, Пуччарелли.

Предупреждения: Симеоне, 26. Меджорини, 82.

Судья: Абиссо.

25 февраля. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.

"Сампдория" - "Удинезе" - 2:1 (1:0)

Голы: Сильвестре, 35 (1:0). Сапата, 83 (2:0). Аднан, 90+5 (2:1).

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Берешински (Андерсен, 85), Мурру, Феррари, Баррето, Рамирес (Альварес, 44), Линетти, Торрейра, Квальярелла, Капрари (Сапата, 69).

"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра (Анджелла, 46), Аднан, Видмер, Самир, Стрюгер Ларсен, Янкто, Балич (Ингельссон, 79), Фофана, Барак, де Пауль (Макси Лопес, 65).

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 20. Мурру, 27. Капрари, 62. Янкто, 74.

Судья: Дамато.

25 февраля. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

Турнирная таблица чемпионата Италии