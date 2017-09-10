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18:55 | Футбол — Италия

"Лацио" разгромил "Милан", Иммобиле оформил хет-трик

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В матче 3-го тура серии А "Лацио" на своем поле крупно обыграл "Милан" – 4:1. Хет—трик оформил Чиро Иммобиле, еще один гол у римлян на счету Луиса Альберто. В концовке "орлы" остались в меньшинстве после удаления Марко Пароло.

Экс-защитник "Ростова" Баштуш начал встречу в запасе хозяев, но появился на поле уже на 15-й минуте после травмы Уолласа. Его команда поднялась на третье место в турнирной таблице. "Милан", потерпев первое поражение в сезоне, опустился на шестую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Лацио" – "Милан" – 4:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 38 - с пенальти (1:0). Иммобиле, 43 (2:0). Иммобиле, 48 (3:0). Луис Альберто, 49 (4:0). Монтоливо, 56 (4:1).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Луис Фелипе, 80), де Фрай, Уоллас (Баштуш, 15), Лукас, Лулич (Лукаку, 65), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Калабрия, Монтоливо, Билья, Кессье, Борини (Хакан Чалханоглу, 56), Сусо (Бонавентура, 74), Кутроне (Калинич, 56).

Предупреждения: Лулич, 58. Пароло, 70. Бонавентура, 88.

Удаление: Пароло, 90+3.

Судья: Рокки.

10 сентября. Рим. Стадион "Олимпико".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Paolo Di Canio

Forza,Lazio!

19:38

RND

Алга, Лацио !

19:32

Платошкин Андрей

PvsZ Опередил))) Действительно. Из команды-чемпиона, команды постоянно играющей в ЛЧ, и играющей в ней последнее время очень сильно (два финала за 3 года) ушел в эту недокоманду. Балбес.

19:22

PvsZ

Бонуччи ушёл из нормальной команды в какое-то недоразумение.

19:00