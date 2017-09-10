"Лацио" разгромил "Милан", Иммобиле оформил хет-трик

В матче 3-го тура серии А "Лацио" на своем поле крупно обыграл "Милан" – 4:1. Хет—трик оформил Чиро Иммобиле, еще один гол у римлян на счету Луиса Альберто. В концовке "орлы" остались в меньшинстве после удаления Марко Пароло.
Экс-защитник "Ростова" Баштуш начал встречу в запасе хозяев, но появился на поле уже на 15-й минуте после травмы Уолласа. Его команда поднялась на третье место в турнирной таблице. "Милан", потерпев первое поражение в сезоне, опустился на шестую строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
3-й тур
"Лацио" – "Милан" – 4:1 (2:0)
Голы: Иммобиле, 38 - с пенальти (1:0). Иммобиле, 43 (2:0). Иммобиле, 48 (3:0). Луис Альберто, 49 (4:0). Монтоливо, 56 (4:1).
"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Луис Фелипе, 80), де Фрай, Уоллас (Баштуш, 15), Лукас, Лулич (Лукаку, 65), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.
"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Калабрия, Монтоливо, Билья, Кессье, Борини (Хакан Чалханоглу, 56), Сусо (Бонавентура, 74), Кутроне (Калинич, 56).
Предупреждения: Лулич, 58. Пароло, 70. Бонавентура, 88.
Удаление: Пароло, 90+3.
Судья: Рокки.
10 сентября. Рим. Стадион "Олимпико".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
Paolo Di Canio
Forza,Lazio!
19:38
RND
Алга, Лацио !
19:32
Платошкин Андрей
PvsZ Опередил))) Действительно. Из команды-чемпиона, команды постоянно играющей в ЛЧ, и играющей в ней последнее время очень сильно (два финала за 3 года) ушел в эту недокоманду. Балбес.
19:22
PvsZ
Бонуччи ушёл из нормальной команды в какое-то недоразумение.
19:00