"Лацио" разгромил "Милан", Иммобиле оформил хет-трик

В матче 3-го тура серии А "Лацио" на своем поле крупно обыграл "Милан" – 4:1. Хет—трик оформил Чиро Иммобиле, еще один гол у римлян на счету Луиса Альберто. В концовке "орлы" остались в меньшинстве после удаления Марко Пароло.

Экс-защитник "Ростова" Баштуш начал встречу в запасе хозяев, но появился на поле уже на 15-й минуте после травмы Уолласа. Его команда поднялась на третье место в турнирной таблице. "Милан", потерпев первое поражение в сезоне, опустился на шестую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Лацио" – "Милан" – 4:1 (2:0)

Голы: Иммобиле, 38 - с пенальти (1:0). Иммобиле, 43 (2:0). Иммобиле, 48 (3:0). Луис Альберто, 49 (4:0). Монтоливо, 56 (4:1).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Луис Фелипе, 80), де Фрай, Уоллас (Баштуш, 15), Лукас, Лулич (Лукаку, 65), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Калабрия, Монтоливо, Билья, Кессье, Борини (Хакан Чалханоглу, 56), Сусо (Бонавентура, 74), Кутроне (Калинич, 56).

Предупреждения: Лулич, 58. Пароло, 70. Бонавентура, 88.

Удаление: Пароло, 90+3.

Судья: Рокки.

10 сентября. Рим. Стадион "Олимпико".