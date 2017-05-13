"Лацио" проиграл "Фиорентине"

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле одолела "Лацио" – 3:2. Решающим стал мяч, забитый Кристиано Ломбарди в свои ворота. Отметим, что очередной гол записал на свой счет форвард "орлов" Бальде Кейта. Сенегалец забил в седьмой раз в последних четырех турах серии А.

"Фиалки" прервали трехматчевую победную серию римской команды. Тем не мене "Лацио" остался на четвертом месте в таблице. "Фиорентина" идет седьмой.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Фиорентина" – "Лацио" – 3:2 (0:0)

Голы: Кейта, 55 (0:1). Бабакар, 67 (1:1). Калинич, 73 (2:1). Ломбарди, 76 – в свои ворота (3:1). Мурджа, 81 (3:2).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Де Майо, Оливера (Санчес, 65), Валеро, Весино, Кристофоро (Калинич, 65), Бабакар, Бернардески, Кьеза (Тельо, 65).

"Лацио": Стракоша, Раду, Лукаку (Ломбарди, 49), Баштуш, Габаррон, Худт, Пароло, Луис Альберто, Мурджа, Джорджевич (Фелипе Андерсон, 71), Кейта (Иммобиле, 71).

Предупреждения: Астори, 26. Пароло, 26. Раду, 64. Валеро, 90. Худт, 90+3.

Судья: Чели.

13 мая. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".