"Лацио" продлит контракт с Иммобиле и Милинковичем-Савичем

"Лацио" близок к продлению контрактов с нападающим Чиро Иммобиле и хавбеком Сергеем Милинковичем-Савичем.

- Продление соглашений с Иммобиле и Милинковичем-Савичем - вопрос ближайших дней, - сказал спортивный директор римского клуба Игли Таре в интервью AS. - Все будет решено в начале следующей недели. Переговоры продолжались долгое время, но мы все-таки достигли соглашения.

Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года, Милинкович-Савич - с 2015. В текущем сезоне 28-летний итальянец провел 5 матчей за римский клуб и забил 2 гола. 23-летний серб также принял участие в 5 встречах и не отметился результивными действиями.

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