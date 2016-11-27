16:30 | ФУТБОЛ — Италия

"Лацио" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 9 матчей

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"Лацио" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии обыграл "Палермо" (1:0). Римляне продлили беспроигрышную серию до 9 матчей. Победа позволила столичной команде подняться на третью строчку турнирной таблицы серии А. "Палермо" с 6 очками после 14 игр занимает предпоследнее место.

14-й тур

"Палермо" - "Лацио" - 0:1 (0:1)

Гол: Милинкович-Савич, 31 (0:1).

"Палермо": Посавец, Морганелла, Анджелкович, Гонсалес, Алеесами, Гольданига (Ло Фасо, 80), Яяло, Чочев, Бруну Энрике (Буй, 55), Диаманти (Куайсон, 46), Несторовски.

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, Уоллас, Билья, Лулич (Лукаку, 64), Пароло, Фелипе Андерсон (Джорджевич, 68), Милинкович-Савич, Иммобиле, Кейта (Ломбарди, 81).

Предупреждения: Лулич, 14. Гольданига, 41. Диаманти, 42. Буй, 75.

Удаление: Гонсалес (Палермо), 86.

Судья: ГВИДА (Италия).

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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