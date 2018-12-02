"Лацио" потерял очки в игре с "Кьево"

"Лацио" сыграл вничью с "Кьево" в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
Серия А
14-й тур
"Кьево" - "Лацио" - 1:1 (1:0)
Голы: Пеллиссьер, 25 (1:0). Иммобиле, 66 (1:1).
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Барба, Бани, Бирса (Джорджевич, 71), Хетемай, Радованович, Оби (Кийен, 74), Депаоли, Пеллиссьер, Меджорини (Каччаторе, 60).
"Лацио": Стракоша, Раду (Кайседо, 46), Ачерби, Уоллас, Марушич (Габаррон, 55), Лулич, Бадель (Бериша, 82), Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа.
Предупреждения: Депаоли, 22. Раду, 29. Радованович, 51. Россеттини, 60. Каччаторе, 90+4. Корреа, 90+4.
Судья: Мареска.
2 декабря. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/
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