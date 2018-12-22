"Лацио" победил "Кальяри" и поднялся на четвертое место

"Лацио" победил "Кальяри" в матче 17-го тура чемпионата Италии (3:1). Голами в составе римлян отметились хавбек Сергей Милинкович-Савич, защитник Франческо Ачерби и полузащитник Сенад Лулич.

"Лацио" набрал 28 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Кальяри" с 17 баллами располагается на 13-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Лацио" - "Кальяри" - 3:1 (2:0)

Голы: Милинкович-Савич, 12 (1:0). Ачерби, 23 (2:0). Лулич, 67 (3:0). Жоау Педру, 90+3 - с пенальти (3:1).

"Лацио": Стракоша, Раду (Баштуш, 80), Ачерби, Марушич, Луис Фелипе, Лулич, Пароло, Луис Альберто (Лукаку, 77), Милинкович-Савич (Лукас, 69), Иммобиле, Корреа.

"Кальяри": Краньо, Клаван (Паяч, 46), Пизакане, Романья, Фараго, Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла (Дессена, 73), Брадарич, Черри (Фариас, 46).

Предупреждения: Фараго, 59. Баштуш, 90+2. Иммобиле, 90+5.

Судья: Манганьелло.

22 декабря. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

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