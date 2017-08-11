"Лацио" отдал в аренду "40-летнего" полузащитника

Полузащитник "Лацио" Джозеф Минала продолжит карьеру в "Салернитане", которая выступает в серии Б, сообщает официальный сайт римского клуба. Соглашение рассчитано на сезон-2017/18.
Напомним. Минала стал известен в 2014 году, когда подписал контракт с "Лацио". На тот момент камерунскому хавбеку было 17 лет, но внешне он выглядел вдвое старше.
В составе "Лацио" 20-летний Минала провел всего 3 матча, не отметившись результативными действиями. Большую часть карьеры он провел, выступая в аренде – в "Бари" (сезоны-2014/15 и 2015/16), "Латине" (2015/16) и "Салернитане" (2016/17). За три сезона игр в аренде он провел 38 матчей, забив 5 голов.
Nouveau prêt pour le milieu camerounais Joseph #Minala (Lazio). Il rejoint la #Salernitana en Serie B. pic.twitter.com/K2iH7uMJqO– 100% Mercato (@100Mercato) 11 августа 2017 г.