"Лацио" одержал победу над "Торино"

"Лацио" в матче 28-го тура чемпионата Италии обыграл "Торино" на своем поле - 3:1. Эта победа позволила римлянам выйти на четвертое место в турнирной таблице. Их отставание от "Наполи" составляет четыре очка.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Лацио" - "Торино" - 3:1 (0:0)

Голы: Иммобиле, 56 (1:0). Макси Лопес, 72 (1:1). Кейта, 87 (2:1). Фелипе Андерсон, 90 (3:1).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду (Лукаку, 27), де Фрай (Уоллас, 46), Худт, Билья (Кейта, 77), Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Иммобиле.

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Моретти, Россеттини, Баррека, Бенасси, Базелли (Молинаро, 46), Лукич, Ляич (Макси Лопес, 64), Итурбе (Яго Фальке, 74), Белотти.

Предупреждения: Ляич, 38. Лукаку, 44. Милинкович-Савич, 74. Пароло, 86.

Судья: Маццолени.

13 марта. Рим. Стадион "Olimpico".