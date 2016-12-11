"Лацио" обыграл "Сампдорию"

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Лацио" на выезде нанес поражение "Сампдории" – 2:1. По голу у "орлов" забили Сергей Милинкович-Савич и Марко Пароло. Этот результат позволил римлянам временно подняться на четвертую строчку в турнирной таблице. "Дория" пока остается девятой.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Сампдория" – "Лацио" – 1:2 (0:2)

Голы: Милинкович-Савич, 40 (0:1). Пароло, 44 (0:2). Шик, 89 (1:2).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Педру Перейра, Шкриньяр, Баррето (Шик, 56), Фернандеш (Прат, 46), Линетти (Джуричич, 76), Торрейра, Квальярелла, Муриэль.

"Лацио": Маркетти (Стракоша, 46), Баста, Раду, де Фрай, Уоллас, Билья (Кейта, 65), Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон (Лукаку, 87), Милинкович-Савич, Иммобиле.

Предупреждения: Раду, 48. Реджини, 53. Билья, 58. Уоллас, 71. Пароло, 89. Шик, 90+2.

Судья: Руссо.

10 декабря. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".