"Лацио" обыграл "Кьево", "Кротоне" сыграл вничью с "Вероной"

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Кьево" уступил "Лацио" - 1:2. В другой встрече "Кротоне" и "Верона" не выявили победителя, сыграв вничью (0:0).

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

"Кьево" - "Лацио" - 1:2 (1:1)

Голы: Иммобиле, 11 (0:1). Пуччарелли, 34 (1:1). Милинкович-Савич, 89 (1:2).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли (Цесар, 75), Каччаторе, Бирса, Хетемай, Радованович, Кастро, Инглезе (Пеллиссьер, 85), Пуччарелли (Гарритано, 80).

"Лацио": Стракоша, Баста (Марушич, 80), Раду, де Фрай, Уоллас, Лукас (Лукаку, 60), Лулич (Кайседо, 60), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

Предупреждения: Уоллас, 66. Бирса, 67.

Судья: Манганьелло (Италия).

27 августа. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.

"Кротоне" - "Верона" - 0:0

"Кротоне": Кордац, Кабрера, Сампиризи, Айети, Мартелла, Фараони (Крочата, 77), Барберис, Мандрагора, Стоян (Крагль, 68), Тротта (Сими, 82), Будимир.

"Верона": Николас, Касерес, Супрен, Феррари, Бюхель (Дзакканьи, 78), Сукулини, Ромулу, Бесса, Черчи (Паццини, 63), Верде, Фарес (Валоти, 73).

Предупреждения: Бюхель, 36. Стоян, 38. Фарес, 52. Бесса, 90+3.

Судья: Гвида (Италия).

27 августа. Кротоне. Стадион Ezio Scida.