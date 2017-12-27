"Лацио" обыграл "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Лацио" обыграл "Фиорентину" в четвертьфинале Кубка Италии - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету полузащитника Сенада Лулича. Босниец отличился на шестой минуте встречи.

Римляне вышли в полуфинал турнира, где встретятся с победителем пары "Милан" - "Интер".

Кубок Италии

1/4 финала

"Лацио" - "Фиорентина" - 1:0 (1:0)

Гол: Лулич, 5 (1:0).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, де Фрай, Баштуш, Лукас, Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон (Лукаку, 59), Милинкович-Савич (Луис Альберто, 87), Кайседо (Иммобиле, 26).

"Фиорентина": Дронговски, Астори, Витор Угу, Миленкович, Бруну Гашпар (Жил Диаш, 73), Санчес, Сапонара (Эйсерик, 46), Бенасси (Симеоне, 46), Верету, Кьеза, Бабакар.

Предупреждения: Бруну Гашпар, 35. Стракоша, 79. Верету, 83.

Судья: Дамато.

26 декабря. Рим. Стадион Olimpico.