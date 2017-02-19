"Лацио" обыграл "Эмполи" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 2:1. Победу римлянам принес гол полузащитника Бальде Кейта. Победа позволила команде выйти на пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

"Эмполи" - "Лацио" - 1:2 (0:0)

Голы: Крунич, 67 (1:0). Иммобиле, 68 (1:1). Кейта, 80 (1:2).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини (Весели, 78), Эль-Каддури, Кроче (Маури, 74), Диуссе, Крунич, Маккароне (Тиам, 72), Пуччарелли.

"Лацио": Стракоша, Баста (Баштуш, 86), Раду (Джорджевич, 78), Худт, Уоллас, Билья, Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич (Кейта, 57), Иммобиле.

Предупреждения: Коста, 2. Билья, 60. Диуссе, 84. Весели, 90+3.

Судья: Риццоли.

18 февраля. Эмполи. Стадион Carlo Castellani.