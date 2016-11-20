"Лацио" обыграл "Дженоа", "Фиорентина" разгромила "Эмполи"

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Лацио" обыграл "Дженоа" со счетом 3:1. В другом поединке "Фиорентина" в гостях разгромила "Эмполи" – 4:0.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Лацио" – "Дженоа" – 3:1 (1:0)

Голы: Фелипе Андерсон, 11 (1:0). Окампос, 52 (1:1). Билья, 57 – с пенальти (2:1). Уоллас, 65 (3:1).

"Лацио": Стракоша, Баста, Раду, Уоллас, Билья (Мурджа, 84), Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич (Катальди, 70), Иммобиле, Кейта (Габаррон, 73).

"Дженоа": Перин, Бурдиссо, Орбан, Иццо, Ригони (Нинкович, 46), Мигел Велозу, Ринкон, Окампос (Пандев, 80), Эденилсон, Лаксальт, Паволетти (Симеоне, 61).

Предупреждения: Ринкон, 60. Мигел Велозу, 87. Габаррон, 88. Эденилсон, 88.

Удаление: Орбан, 90+1.

Судья: Ди Белло (Италия).

"Эмполи" – "Фиорентина" – 0:4 (0:1)

Голы: Бернардески, 26 (0:1). Иличич, 47 – с пенальти (0:2). Бернардески, 61 (0:3). Иличич, 67 (0:4).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Весели, Сапонара (Марилунго, 70), Кроче, Диуссе (Маури, 72), Крунич (Джилардино, 58), Маккароне, Пуччарелли.

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Томович (Сальседо, 63), Милич, Валеро, Бадель, Иличич (Весино, 68), Калинич, Тельо, Бернардески (Кристофоро, 74).

Предупреждения: Тельо, 35. Томович, 36. Беллуши, 39. Валеро, 57.

Судья: Масса (Италия).